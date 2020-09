Franky Vercauteren en Racing Genk komen er niet uit en staken onderhandelingen

Hij leek de ideale kandidaat en zette zelfs speciaal een streep door zijn vakantieplannen om de gesprekken met Racing Genk aan te knopen, maar Franky Vercauteren wordt niet de coach van Racing Genk.

De afgelopen dagen werd er druk onderhandeld tussen Franky Vercauteren en Racing Genk. De ontslagen coach bij Anderlecht stond open voor een tweede avontuur bij de Limburgers, maar de coach en de club kwamen er niet uit.

Vercauteren vertrekt nu dus toch met zijn familie naar Rusland en zal niet de nieuwe coach van Genk worden. Genk zal hun zoektocht naar een opvolger van Hannes Wolf dus verder moeten zetten.

Wie wel nog in beeld is, is Jess Thorup. De Deen werd na een teleurstellende start al snel opzijgeschoven door AA Gent. Maar Thorup wist gedurende zijn tijd als coach bij Gent wel indruk te maken.