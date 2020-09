Nieuwkomer maakte meteen heel wat indruk bij Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft maandagavond indruk gemaakt tegen STVV. Ze haalden het met 3-0 na doelpunten van Hotic, Ugbo en Vitinho. Ook de nieuwskomers bij Cercle Brugge speelden een sterke wedstrijd.

Er kwamen bij Cercle Brugge enkele nieuwkomers aan de aftrap en vooral Jean Marcelin maakte heel wat indruk. De Franse verdediger wordt dit seizoen gehuurd van AS Monaco, maar hij wordt gezien als een enorm talent.

In januari besloot AS Monaco namelijk om hem weg te halen bij AJ Auxerre voor 10 miljoen euro. Bij AS Monaco kon hij nog niet ontbolsteren, maar maandag liet hij bij Cercle Brugge dus al mooie dingen zien.

Zo is zijn passing goed, waardoor hij snel kan uitvoetballen en ook zijn intercepties waren uitstekend. Hij kon zelfs scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens hands. Als hij de komende weken kan bevestigen, zullen de supporters van Cercle Brugge nog veel plezier aan hem beleven dit seizoen.