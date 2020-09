Vadis maakte heroptreden tegen Moeskroen maar vreest voor fitheid tegen Dynamo Kiev

Voor Vadis is het seizoensbegin op z'n zachtst gezegd heel stroef te noemen. De middenvelder van AA Gent moest revalideren van een blessure én was besmet met het coronavirus. Ook de confrontatie met Dynamo Kiev woensdag lijkt nog te vroeg te zijn.

Vorige zaterdag mocht Odjidja opnieuw speelminuten maken bij AA Gent. Na een halfuur moest hij de geblesseerde Sven Kums vervangen en moest hij dus meteen een uur spelen.

"Het is een belangrijke wedstrijd", zegt Vadis op de persconferentie daags voor de wedstrijd. "Ik voel me nog niet 100% maar Moeskroen was een stap in de goede richting. Maar 90 minuten spelen? Het is fijn dat ik zaterdag tegen Moeskroen al kon spelen. Ik kon nog niet zo veel trainen en de opstapeling van inspanningen voel ik toch wel een beetje", klinkt het eerlijk.

Als Kums niet tijdig fit raakt, zal Gent het een dus met een nog gehavender middenveld moeten stellen dan de voorbije weken.