Dest van Ajax naar Barça? Zijn locatiegegevens op Instagram zeggen iets anders!

Want na de verkoop van Nelson Semedo naar Wolverhampton, is Barcelona-trainer Koeman geïnteresseerd in de jonge Amerikaan. Barcelona zou hem eerst willen huren om hem dan definitief te verkopen.

Maar ook Bayern München heeft zich gemeld voor Dest. Bayern lijkt alleszins de beste papieren te hebben. Want de rechtsbak plaatste op Instagram een foto waar de locatie bijstond. Dat was Paulaner Nockherberg, de plek waar Bayern München dinsdag een fotoshoot hield...

Sergiño Dest's latest post on Instagram had the location 'Paulaner Nockherberg' where Bayern's photoshoot took place today. Location has now been removed (screenshot taken by our German account @iMiaSanMia_GER) pic.twitter.com/VJThOL5B6a