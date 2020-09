Kayembe over vertrek bij Anderlecht: "Kompany wees me er vorig jaar al op"

Het afscheid van Edo Kayembe van het Lotto Park zal niet lang duren. Zondag staat hij met zijn nieuwe club, Eupen, alweer op de Anderlechtse grasmat. Zijn verhaal bij paars-wit was afgelopen sinds Vincent Kompany bij de club kwam.

Kayembe dacht dat hij Anderlecht wel nog diensten kon bewijzen. "Maar het was beter dat ik vertrok, omdat Vincent Kompany niet langer op mij rekende. Vorig jaar al wees hij me erop, kort nadat hij aankwam bij RSC Anderlecht, dat ik misschien beter elders speeltijd zou zoeken", vertelt hij bij S/V Magazine. "Maar rond die periode was er de aanwerving van Frank Vercauteren als nieuwe coach. Hij zocht me op om me gerust te stellen en hergaf me vertrouwen."

Het vertrek van Vercauteren maakte de zaken echter duidelijk. "Kompany daarentegen veranderde nooit het geweer van schouder, maar het was nu ook niet zo dat hij me harder aanpakte dan een ander. Hij is gewoon een trainer die heel goed weet wat hij wil."