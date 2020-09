Deze anekdote bewijst dat Doku niet zomaar zal vertrekken: "Hij fleurde pas op toen hij terug kon trainen bij Anderlecht"

Jérémy Doku gaat vlot over de tongen. De prestatie van het goudhaantje van RSC Anderlecht zorgt voor interesse van de Europese topclubs. Maar zo snel zal de flankaanvaller paars-wit niet verlaten. Dat bewijst een verhaal van enkele jaren geleden.

Jérémy Doku heeft de ambitie om op een dag bij een Europese grootmacht te voetballen, maar de 18-jarige flankaanvaller beseft als geen ander dat hij eerst onmisbaar moet zijn bij RSC Anderlecht vooraleer hij de stap moet zetten.

Het is geen geheim dat Doku twee jaar geleden het hof is gemaakt door Liverpool FC. Herman Van Holsbeeck had the Reds laten praten met het jeugdproduct omdat hij enkel op die manier Lazar Markovic naar Brussel kon halen.

“We kregen er een rondleiding in het stadion en op het trainingscentrum”, vertelt David Doku in Het Laatste Nieuws. “Simon Mignolet kwam een praatje maken. Jérémy ontmoette Mo Salah, Sadio Mané en zelfs Jürgen Klopp toonde interesse.”

Volgens Doku senior deed Liverpool er alles aan om het goudhaantje binnen te halen. “Klopp zei Jérémy zelfs dat hij de opvolger van Mané moest worden. De club ging voor een huis zorgen, ik kreeg er werk en vooral: we kregen er te horen wat Jérémy zou verdienen.”

Liverpool? Het interesseerde Jérémy allemaal niet

“Maar het interesseerde hem allemaal niet”, glimlacht de trotse papa. “Hij wou helemaal niet naar Engeland verhuizen. Hij fleurde pas op toen we naar huis vertrokken, want dan kon hij terug trainen bij Anderlecht.”