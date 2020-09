KAA Gent ontvangt Dinamo Kiev, dat nog een eitje te pellen heeft in België

Vanavond komt Dinamo Kiev over de vloer in de Ghelamco Arena. De twijfels bij de Buffalo's zijn nog niet helemaal verdwenen na de moeizame competitiestart. Voor de reus uit Oekraïne wordt het ook een levensbelangrijk duel.

Ook al heeft Dinamo Kiev de laatste jaren flink wat terrein moeten afstaan aan Shakhtar Donetsk, de landskampioen van de voorbije vier seizoenen, het blijft een reus in Oekraïne en een club met naam in Europa. Ze slagen er al sinds 2016 niet meer in om de groepsfase van de Champions League te bereiken. In dat jaar eindigden ze als laatste in een vrij homogene groep met Napoli, Besiktas en Benfica.

Moeilijk in Europa

Sindsdien oogt de balans mager. In drie pogingen om zich voor de groepsfase van 'Het Kampioenenbal' te kwalificeren, greep Dinamo er telkens naast. In 2017 beten de Oekraïners hun tanden stuk op Young Boys in de derde voorronde en een jaar later waren ze een van de vele Europese slachtoffers van Ajax. Ze sneuvelden toen in de play-offs voor de CL, net zoals in 2019 tegen... Club Brugge.

De club heeft dus nog een rekening open staan in België, zeker door de dolle wedstrijdomstandigheden van vorig jaar. Toen vielen er in de laatste tien minuten nog twee rode kaarten en drie goals...

Mircea Lucescu, Mister Europe

Om Dinamo weer op de Europese kaart te zetten en successen te boeken in eigen land werd in juli Mircea Lucescu aangesteld. Het was het begin van een grote polemiek, want de twee grootste clubs van Oekraïne waren furieus over de komst van de Roemeen. Lucescu schonk Shakhtar liefst acht landstitels én de Europa League in 2009.

De 75-jarige trainer zorgde ervoor dat Shakhtar midden jaren 2000 de grootste club werd in Oekraïne. Veel krediet heeft hij dus niet bij de fans van zijn nieuwe club. De groepsfase van de CL halen is meteen zijn eerste grote doel en een misstap kan hij zich nauwelijks permitteren. Men weze gewaarschuwd bij KAA Gent...