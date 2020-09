De Bruyne maakt kans op meest prestigieuze prijs van het jaar (maar heeft twee te duchten tegenstanders)

Krijgen we eindelijk een Belg als UEFA Player of the Year? Het kan, want Kevin De Bruyne staat samen met Champions League-winnaars Manuel Neuer en Robert Lewandowski op de shortlist.

Geen Ballon d'Or, dus stijgt de prijs van beste voetballer van Europa in waarde. De UEFA Men’s Player of the Year gaat uit van de Europese voetbalbond (UEFA) en bekroont de beste voetballer in club en internationaal verband De voorbije winnaars van de trofee - die sinds 2011 georganiseerd wordt - zijn Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry, Andres Inieste en Luka Modric. De Bruyne werd genomineerd na zijn sterk seizoen bij Manchester City, maar heeft dus wel te duchten concurrentie met de twee sterkhouders van Bayern München, die de treble pakten.