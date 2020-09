36-jarige Biebauw weet wat zijn rol is: "Logisch dat Mike niet ter discussie staat"

Wouter Biebauw is de nieuwe reservedoelman van Beerschot. Een rol waar hij zich op 36-jarige leeftijd bij neerlegt, maar zijn kans kan altijd nog komen en dan moet hij klaar zijn.

“Het is logisch dat de positie van Mike niet ter discussie staat. Maar op het moment dat hij door omstandigheden moet vervangen worden, moet ik klaar zijn. Daar zal ik alles aan doen", aldus Biebauw op de clubwebsite.

Technisch manager Sander Van Praet was al langer op zoek naar een reservedoelman, want met de jonge Lejoly als enige back up was het hopen dat er niks met Mike Vanhamel gebeurde. “We zijn heel blij dat een we keeper met de status van Wouter hebben kunnen binnenhalen als reservedoelman. Met Mike hebben we een uitstekende en belangrijke eerste keeper maar ook hij kan geschorst of geblesseerd raken. Op het hoogste niveau is het belangrijk om op elke positie voldoende alternatieven te hebben.”