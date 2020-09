De kalender is al goed gevuld, maar UEFA maakt plaats voor extra interlands

De UEFA heeft donderdag enkele mededelingen gedaan. Zo werd er onder meer besloten om het systeem van 5 wissels ook toe te laten voor de rest van het seizoen in de Nations League en Champions League. En er komen nog wat extra interlands aan.

Voor internationals die met hun club actief zijn in Europa wordt het een ontzettend drukke periode tot aan het einde van 2021. Zo is het bij de Rode Duivels binnenkort verzamelen geblazen voor een interlandbreak van drie (!) matchen. In oktober neemt België het op tegen Nieuw-Zeeland, Engeland en IJsland.

Maar de interlandbreak van oktober 2020 is niet de enige waarvoor dat geldt. Ook in november 2020 en maart en november 2021 is er ruimte voor een extra oefenduel, waardoor het aantal duels -met inzet en vriendschappelijk- kan oplopen tot drie per break. Veel rust zal er voor de Belgische internationals dus niet inzitten, want van 11 juni tot 11 juli vindt ook het EK plaats.