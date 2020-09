Het toptalent van Anderlecht dat het begrepen heeft: klasse alleen is niet genoeg

Vincent Kompany doet niet aan pamperen. Hij heeft veel jonge gasten en behandelt ze zoals het moet: als volwaardige profs. Maar hij verwacht dan ook dat ze alles doen om dat statuut te rechtvaardigen. Sambi Lokonga (20) heeft dat nu begrepen.

Sambi Lokonga is een jongen die in de jeugdreeksen dankzij zijn aangeboren talent over het middenveld heerste. Ook bij de profs laat hij het er bijwijlen makkelijk uitzien. De kritiek die er binnen de trainersstaf de eerste wedstrijden van dit seizoen was, kwam dan ook hard aan. Hij mocht niet enkel teren op dat talent, maar moest meer doen om de ploeg te helpen.

Een man uitschakelen en dan de veilige pass links, rechts of zelfs weer achteruit... dat is niet wat ze van hem verwachten. Op Lokonga wordt gerekend om het spel te verleggen, openingen te creëren en voor verticaliteit te zorgen. Het is al zijn vierde seizoen bij de A-kern en dan mag de lat hoger, oordeelde ook Vincent Kompany.

Spelverdeler voor de verdediging

Hij wil dat de jeugd steeds zijn grenzen verlegt. Op een bepaald moment zag hij Lokonga te veel blijven hangen en gaf hem dan ook een duidelijk signaal door hem twee weken op de bank te zetten. Wel niet zonder hem ook uitleg te geven. En hij pikte het op.

De voorbije twee matchen speelde Lokonga zoals van hem verwacht werd: als spelverdeler voor de defensie. Dat hij met Adrien Trebel een ervaren pion naast hem kreeg, deed hem ook deugd. Vooral omdat hij opkijkt naar de Fransman en aanwijzingen van hem aanvaardt.

Er wordt veel gesproken over Jérémy Doku, maar Lokonga vertegenwoordigt in de toekomst ook wel een aardige transfersom. Maar hij weet nu ook dat hij niets in zijn schoot gaat geworpen krijgen omdat hij uit de jeugdopleiding komt en bovengemiddeld talent bezit.