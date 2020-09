Zinho Vanheusden verwacht zich aan een moeilijke match tegen Vojvodina en is trots op zijn aanvoerdersband

Na de amateurs uit Wales staat Standard donderdag voor een zwaardere klus op weg naar de poulefase van de Europa League. Aanvoerder Zinho Vanheusden verwacht zich aan een moeilijke match.

Bala Town werd opzij gezet en nu staat Standard tegenover Vojvodina. "Het wordt een moeilijke match en we zullen alles moeten geven. We willen absoluut deelnemen aan de groepsfase van de Europa League, dus we moeten winnen", aldus Zinho Vanheusden. Verliezen betekent immers de uitschakeling.

Aanvoerdersband

De Rouches weten overigens op welke aspecten ze zeer aandachtig moeten zijn. "Ze hebben enkele torens rondlopen, dus we moeten heel goed opletten tijdens stilstaande fases", zegt de 21-jarige aanvoerder van Standard.

"De aanvoerdersband mogen dragen bij Standard maakt me bijzonder trots. Er zijn meerdere leiders in de kleedkamer. Ik zal proberen een voorbeeld te zijn en iedereen te helpen."