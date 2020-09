De Zweedse connectie bij KV Mechelen rendeert meteen: "We kennen elkaar goed, hij helpt me veel sinds ik naar Mechelen kwam"

KV Mechelen kleurt sinds deze zomer wat meer geel en blauw. Gustav Engvall was er al, maar recent trokken de Mechelaars met Kerim Mrabti en Wernersson nog twee Zweden aan.

De Zweedse connectie wierp al meteen zijn vruchten af tegen Racing Genk. Engvall zorgde voor de assist voor het eerste doelpunt van Kerim Mrabti in Mechelse loondienst. “We hebben al veel samengespeeld", zegt Mrabti in Het Laatste Nieuws.

"In Zweden een volledig seizoen bij Djurgårdens - Gustav als spits, ik als nummer tien. Voordien zaten we ook in hetzelfde nationale jeugdteam. We kennen elkaar dus goed. Hij helpt me veel sinds ik naar Mechelen kwam.”

Zijn landgenoot speelde dan ook een grote rol in de transfer van Mrabti, die zijn contract bij Birmingham niet werd verlengd. “Dat Gustav hier is, was een groot pluspunt. Hij weet hoe het hier aan toe gaat. Ik sprak hem toen KV Mechelen kwam aankloppen. Hij was zeer positief over de club. Dat hij ook Wernersson kon overtuigen? Gustav heeft een toekomst als een spelersmakelaar.”