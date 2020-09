José Mourinho ontkent moeizame relatie met Dele Alli

Dele Alli zou voor een vertrek staan bij Tottenham. De aanvallende middenvelder heeft geen al te beste relatie met José Mourinho.

Toen de beelden uit de documentaire uitkwamen, kregen we te zien hoe Dele Alli ongeïnteresseerd luistert naar de feedback van José Mourinho. Daaruit leidde de media af dat de twee geen al te beste relatie hebben.

Alli zit ook geregeld op de bank onder Mourinho en dus wordt de creatieve middenvelder aan een vertrek gelinkt. Hij zou betrokken worden in een ruildeal met Gareth Bale, maar Real Madrid had geen interesse in de komst van Alli. Nadien was er ook nog interesse van PSG.

Maar José Mourinho ontkent een moeizame relatie te hebben met Alli. "Ik heb geen enkel probleem met Alli. Het klopt totaal niet dat ik boos ben op hem. Ik wil niet dat mijn spelers met frustraties rondlopen, dat is mijn grootste zorg."