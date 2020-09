Steven De Petter haalt herinneringen uit Malinwa-tijd op: "Krachtoefeningen in de kantine, met de stank van bier"

Steven De Petter (34) moest in maart noodgedwongen stoppen met voetballen. Na meer dan 350 profwedstrijden weigerde zijn enkel dienst.

Niet veel later tekende De Petter een contract bij Club Brugge, waar hij jeugdcoördinator werd van U13 tot U16. "Mijn vrouw zei onlangs nog dat ze dacht dat ik vaker thuis zou zijn... Maar eigenlijk is het nog erger", verklapt De Petter aan GVA.

De Petter mijmert voorts nog over zijn Malinwa-periode. De middenvelder speelde tussen 2012 en 2016 Achter de Kazerne en was er zelfs aanvoerder. "In die tijd deden we onze krachtoefeningen nog op matjes in de kantine, waar de vloer nog stonk naar het bier. Dat was Malinwa, dé volksclub bij uitstek. Knap dat ze nu zo'n stadion hebben neergepoot."

De Petter hield vrienden voor het leven over aan zijn periode bij KV Mechelen. "Daar heeft KV altijd op ingezet: een groep die aan mekaar hangt. Tim Matthys, Jens Naessens, Wouter Biebauw... allemaal goeie kameraden met wie ik destijds naar de club carpoolde. Ik heb een mooie tijd gehad in Mechelen", besluit De Petter.