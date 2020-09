Meer aandacht en hoger verwachtingspatroon voor Beerschot: "Maar het is niet aan ons om pretentieus te zijn"

Na een loodzwaar programma neemt Beerschot het zaterdag op tegen Waasland-Beveren. Promovendus of niet, iedereen verwacht na de sterke competitiestart een zege voor de Mannekes. Zo snel kan het gaan in het voetbal.

Ook Frederic Frans, certitude centraal achterin bij de Ratten, merkt dat er alsmaar aandacht geschonken wordt aan zijn team. "Daar moeten we van genieten, maar tegelijkertijd verandert het niets aan onze manier van werken. En dat zal ook niet gebeuren als we eens twee keer op rij verliezen", aldus een nuchtere Frans.

Meer aandacht betekent ook een hoger verwachtingspatroon. Een ploeg als Waasland-Beveren zou voor dit Beerschot volgens velen dan ook geen probleem mogen vormen.

"Op zich is dat een mooi compliment, dat is het bewijs dat we goed bezig zijn. Maar het is niet aan ons om nu pretentieus te zijn. Wij zullen Waasland-Beveren zeker niet onderschatten. Op het einde van het seizoen willen we nergens spijt van hebben."