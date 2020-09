STVV-trainer Muscat vond het allemaal nog zo slecht niet: "Tot aan de eerste goal zaten we in de match"

Net als in Jan Breydel tegen Cercle sloeg Sint-Truiden ook in Mechelen een belabberd figuur. Tenminste, dat was de analyse van velen die de wedstrijd in het AFAS-stadion bijwoonden. STVV-coach Kevin Muscat was het daar niet echt mee eens.

Muscat erkende wel dat KV Mechelen de betere was, al betekende dat niet dat de Australiër compleet ontevreden was over zijn eigen team. "We hebben inspanningen geleverd, maar het verschil was te groot. Het was ontgoochelend dat we het eerste doelpunt slikten. Als je twee-drie minuten later al een tweede binnenkrijgt, is het moeilijk."

Geen oncomfortabel gevoel

Tot op het einde van de wedstrijd waren er felle duels te zien. Over de inzet van zijn spelers niets dan lof. "We hebben wel veel moed en spirit getoond, maar het was niet genoeg." Desalniettemin moest STVV minstens een uur lang de wedstrijd ondergaan. Al zag Muscat het anders. "Tot aan de eerste goal zaten we in de match. Tot dan had ik geen oncomfortabel gevoel."

Het was volgens hem ook een kwestie van de momenten te grijpen en dat gebeurde niet. "We hadden in de eerste helft misschien ook een penalty moeten krijgen, maar we incasseren het eerste doelpunt en daarbij gaat de bal langs iedereen."