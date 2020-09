Louwagie dient morrende fans van antwoord: "Ik ga hier ook niet goed van slapen hé"

Na de nederlaag tegen OHL werd het onrustig aan de Ghelamco Arena. De fans van Gent eisten een uitleg van het bestuur en Michel Louwagie kwam die ook geven. Hij ging zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg.

Na de 2-3 was er geen houden meer aan. De supporters hebben het gehad en kwamen weer terug op het ontslag van Thorup. "Als je merkt dat een coach zijn spelersgroep niet meer de baas kan, moet een bestuur ingrijpen", aldus Louwagie in zijn uitleg. "Die cruciale verloren duels zoals tegen Charleroi waren ook een aanleiding. Maar dat ontslag was ook een beslissing van meerdere personen."

Louwagie kreeg de gemoederen bedaard, maar moest ook met een uitleg komen voor de 6 op 21 en de slappe Europese match. "We misten vier basisspelers. Als we er nog maar twee van gehad hadden, zou ik wel eens willen zien hoe deze match verliep. Trouwens, ik ga hier ook niet goed van slapen hé."