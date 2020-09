Tegenstander had KV Mechelen op scherp gezet: "Als je die uitspraken hoort..."

Het was een bijzonder gedreven KV Mechelen dat zaterdagavond zijn eerste thuisoverwinning boekte. Dat is sowieso wel een kenmerk van het team van Wouter Vrancken, maar de Manenblussers waren extra geprikkeld door uitspraken uit het kamp van tegenstander STVV.

Uitlatingen uit Truiense hoek hadden ook KV Mechelen bereikt. "We waren door hen op scherp gezet. Als je die uitspraken hoort... Dat we zogezegd niet willen voetballen en enkel in het duel spelen... We hebben getoond dat het voetbal zeker wel aanwezig is", benadrukt Wouter Vrancken. "Het was voetballend goed, maar ook naar kansen toe."

De tweede clean sheet van het seizoen is ook een feit. "We hebben negentig minuten gedomineerd en enkel één kans weggegeven, die Gaëtan Coucke heel goed pakt." Anderzijds had KV wel nog meer kunnen scoren, een wederkerend thema. "De efficiëntie was nog niet top, maar we gaan daar niet over klagen als we toch de drie punten hebben. We hebben de voorbije weken nog veel goede wedstrijden gespeeld, met veel kansen."

Goed voor Mechelen dat het deze keer niet moest treuren om de gemiste kansen. "Enkel tegen Oostende was de kwaliteit niet top. Het was tijd dat de jongens zichzelf beloonden. Het was belangrijk om te winnen, of dat nu thuis of uit is. Het mooie is dat je de supporters een cadeau kunt doen, dat is leuk naar hen toe. Je zag na de wedstrijd ook dat de mensen opgelucht waren."