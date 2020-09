Lof, lof en nog eens lof voor Vranckx: "Alleen door die kwaliteit al mooie carrière" en "Toen ik 17 was, woog ik 50 kg"

Een massa aan talent, gedrevenheid en nuchterheid: Aster Vranckx heeft het allemaal. De jonkie demonstreerde het nog eens in de thuiswedstrijd van KV Mechelen tegen STVV. Niet moeilijk dat ze in Mechelen zo lovend zijn over hem.

Nochtans was Vranckx in de vorige wedstrijd nog de antiheld toen hij met zijn neus voor de doellijn de bal niet in een leeg doel kreeg. Dat is bij deze helemaal rechtgezet. "Chapeau. Als je als jongen van zeventien jaar dat zo achter je kan laten, terug in de box komt en geen schrik hebt... Zo kun je dingen veranderen en hij kan dat. Door die kwaliteit alleen al gaat hij een mooie carrière maken", voorspelt zijn trainer.

Het verbaasde Wouter Vrancken overigens niet dat Vranckx nu wel tweemaal op het scorebord kwam. "Hij heeft alle kwaliteiten om ook scorend vermogen bij te brengen. Hij is een soort middenvelder, maar gaat met zijn engagement en mentaliteit ook doelpunten maken met zijn manier van spelen."

Ook Rob Schoofs heeft niets dan bewondering voor zijn jonge ploegmaat. "Toen ik zeventien was, woog ik 50 kilogram, denk ik. Als je ziet waar hij al staat: dat is indrukwekkend. Aan hem om verder te doen zoals hij bezig is. Hij is heel belangrijk voor de ploeg. Hij gaat als speler alleen nog maar groeien. Door wedstrijden te spelen en te winnen gaat hij nog beter worden."