Niet enkel 'gewone fans' Gent zijn boos, VIP's boycotten wedstrijd

De 'gewone' supporter van AA Gent is boos, maar ook in de VIP-lounges zijn ze niet opgezet met het terugbetalingsbeleid van de club. AA Gent voorziet amper compensatie voor de gemiste matchen.

Tijdens de wedstrijd tegen OH Leuven was er geen volk te zien in de VIP-ruimtes. Een collectieve boycot - met een paar uitzonderingen - omdat de club geen compensatie voorziet. Niet voor de play-offs en ook niet als er deze competitie nog wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

Het bestuur van de Buffalo's roept overmacht door corona in, maar bij veel van die mensen heeft de crisis er ook ingehakt. Er zijn er zelfs die failliet zijn gegaan en dus het dure ticket wel terugbetaald willen zien indien ze de match niet kunnen bijwonen door coronamaatregelen.

Gent hield de wortel van de Champions League voor, maar die kans wordt al bijzonder klein. De wedstrijden die al gespeeld werden waren dan ook zonder publiek. Bij Club Brugge worden bijvoorbeeld al de gemiste matchen wel honderd procent gecompenseerd.