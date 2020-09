Francky Dury zette zes nieuwe namen in de basis: "Op hem kan je terugvallen"

Francky Dury wilde en kreeg een schockeffect met liefst zes nieuwe spelers in de basiself. Eentje daarvan deed zich opmerken met een knappe prestatie, al zag de coach nog andere lichtpunten.

Jean-Luc Dompé mocht tegen zijn ex-ploeg zijn eerste basisplaats verzilveren met een doelpunt en een assist. "We wilden ons opnieuw lanceren na de moeilijke weken en het zware verlies tegen Club Brugge vorige week", opende de winger.

Karakter

"We willen nu op dit elan verder gaan de rest van het seizoen. De ploeg is belangrijker dan mij, al ben ik blij met een goal en assist nu van waarde te kunnen zijn."

Naast Dompé stonden ook Vossen, Opare, Bostyn, Van Hecke en Marcq in de basis in vergelijking met de week ervoor. "Op zo'n jongens kan je altijd terugvallen", aldus Dury over de middenvelder. "Met zijn karakter heeft hij er ons doorheen geholpen."