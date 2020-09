Louwagie verwacht een reactie van de spelers in Kiev en komt nog eens terug op fans die verhaal kwamen halen

AA Gent zit al een heel seizoen in de hoek waar de klappen vallen. En dat heeft zo zijn gevolgen, ook in bestuurskringen. Michel Louwagie verwacht een reactie van de spelers.

"Er zijn veel zorgen. De zorgen waar we niks kunnen aan doen - kijk naar het aantal gekwetsen bijvoorbeeld. En verder hebben we ook nog wat tegenslag gehad, maar we mogen ook niet blind zijn voor de individuele fouten vooral in de verdediging."

"Topsporters moeten reageren na een nederlaag. Ik denk dat ze die fierheid hebben, dus ik verwacht een reactie en een revanche", aldus Louwagie bij Sporza op weg naar Kiev. "Kwalificatie? Dat zou een mirakel zijn, maar een gelijkspel zou ook al mooi zijn."

Focus op toekomst

De fans waren bijzonder kritisch afgelopen weekend: "Logisch dat ze ontevreden waren. Ze wilden en kregen uitleg. We willen daar verder op ingaan in de toekomst, maar in het voetbal telt het verleden niet. We moeten nu focussen op de toekomst."

En die toekomst brengt sowieso nog zes Europese wedstrijden: "Vergeet ook niet dat als we ons niet kwalificeren, we in de groepsfase van de Europa League terechtkomen. Ons Europese parcours is dus nog niet voorbij."