19-jarige titularis van Club Nxt maakt debuut bij hoofdmacht van Club Brugge: "Kansen krijg je niet, die dwing je af"

Opvallende wissel bij Club Brugge zondagavond. In minuut 86 kwam de 19-jarige Thomas Van den Keybus aanvoerder Ruud Vormer aflossen op het middenveld. Het waren zijn eerste speelminuten voor de hoofdmacht van blauw-zwart.

Philippe Clement gelooft in de middenvelder, anders breng je zo'n jonge kerel niet in tijdens de stadsderby bij een stand van 2-1.

"Kansen krijg je niet, die dwing je af door jezelf te tonen op trainingen en matchen. Ik had het gevoel dat dit het juiste moment was om hem te brengen. Thomas maakt een goede evolutie door en heeft verdedigende kwaliteiten", legde Clement uit.

Van den Keybus heeft het voordeel dat hij al flink wat ervaring kan opdoen in de weken dat hij niet in actie komt bij de hoofdmacht van Club Brugge. Zo maakte hij al drie keer de 90 minuten vol bij Club Nxt in 1B tegen RWDM, Lommel en Union. Tegen Lommel scoorde hij zijn eerste goal als profvoetballer.