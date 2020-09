Straf transfernieuws op komst bij Waasland-Beveren: spits van Turkse topclub Fenerbahçe op weg naar de Freethiel

Waasland-Beveren haalde dinsdag reeds de Kameroense international Georges Mandjeck binnen. Daar blijft het niet bij qua inkomende transfers, want versterking is meer dan welkom op de Freethiel. De volgende nieuwkomer lijkt Michael Frey te worden.

Volgens Het Laatste Nieuws is het zo goed als zeker dat ze de Zwitser binnenkort in Beveren mogen verwelkomen. Het zou een straffe stoot zijn om hem binnen te halen, want de spits genoot de laatste jaren ook interesse van topclubs Anderlecht, Club, Genk en Standard.

Huurovereenkomst voor één seizoen

Bij Waasland-Beveren zou de 26-jarige aanvaller dan kennismaken met de degradatiestrijd. Frey is eigendom van Fenerbahçe. De Turkse topclub zou zich kunnen vinden in een huurovereenkomst voor één seizoen. Fenerbahçe betaalde in de zomer van 2018 zo'n 2,5 miljoen euro voor hem aan FC Zürich.

In Turkije lijkt Frey toch niet helemaal te aarden. Fenerbahçe leende hem vorig seizoen al uit aan het Duitse Nürnberg. Nu is er dus een nieuwe uitleenbeurt op komst waar Waasland-Beveren wel zou bij varen.