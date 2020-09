Vanhaezebrouck fileert Gentse uitschakeling en roept fans op ploeg te steunen: "Zo werk je niet, dan krijg je miserie"

KAA Gent gaat niet naar de poulefase van de Champions League. Ook ex-trainer Hein Vanhaezebrouck zag hoe de Buffalo's in Kiev een zware nederlaag slikten en bijgevolg geen kans maakten om door te stoten. Mogelijk is de bodem voor Gent zelfs nog niet bereikt.

Met een compleet gemiste competitiestart en het niet kwalificeren voor de Champions League is het seizoensbegin voor KAA Gent uitgedraaid op een fiasco. Het uit de laan sturen van Thorup, 'miscast' Bölöni ontslaan na twee matchen, vervolgens Peter Balette weer terughalen naar het veld en De Decker laten overnemen als T1: het heeft allemaal voor een hoop onzekerheid bij de spelers gezorgd en die is nog niet weg.

Een Gent op zijn top had kans gemaakt

"Zo werk je niet met een groep, dan krijg je miserie", aldus Hein Vanhaezebrouck op VIER, waar hij één van de analisten was bij Dinamo Kiev - KAA Gent. "De verantwoordelijkheid ligt bij de directie. Laten we hopen dat ze er lessen uit trekken." De uitschakeling blijft wel zonde. "Een Gent op zijn top had kans gemaakt", is Vanhaezebrouck zeker. "Club Brugge had Kiev net als vorig jaar uitgeschakeld."

Vanhaezebrouck riep de Gent-supporters wel op hun team te blijven steunen. "Misschien ga je ook de volgende wedstrijd verliezen, dat kan. Je kunt nu opnieuw op Louwagie gaan schieten, maar wat gebeurd is, is gebeurd. Zet u achter uw ploeg: éénmaal Buffalo, altijd Buffalo. Dat moeten de supporters doen. De ploeg heeft die steun nodig. Het is dan aan de staf om de fouten eruit te halen."