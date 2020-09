Na een knap seizoen in Belgische eerste klasse trekt speler naar ... Bulgarije: "Klaar om prijzen te winnen"

Vorig jaar speelde hij een leuk seizoen bij KAS Eupen op huurbasis van Deportivo Alaves, nu staat hij voor een heel nieuw avontuur.

Olivier Verdon liet van zich spreken bij KAS Eupen en maakte er een knap seizoen vol. De coronacrisis strooiden roet in het eten van eventuele plannen om langer te blijven.

Uiteindelijk heeft hij nu gekozen voor een heel nieuwe uitdaging, bij het Bulgaarse Ludogorets: "Hun project interesseerde me meteen. Ze zijn al negen keer op rij kampioen en hebben een geweldige infrastructuur."

De international van Benin heeft er zin in: "Ik heb al vaak moeten strijden om het behoud de voorbije jaren, nu ben ik klaar om te strijden voor titels en om prijzen te proberen pakken. Dat is een ander soort druk en ik wil dat meemaken, want ik ben hongerig naar prijzen."