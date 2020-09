🎥 Kan Ozan Kabak droomtransfer op zijn buik schrijven door spuugincident? Zware schorsing dreigt voor de centrale verdediger

Ozan Kabak is een groot talent in de Bundesliga, maar dit weekend is hij op een negatieve manier in het nieuws gekomen. Hij was namelijk aan het spugen richting Augustinsson in de wedstrijd tegen Werder Bremen.

Er wacht Ozan Kabak een zware straf in de Bundesliga. De 20-jarige verdediger heeft dit weekend namelijk gespuugd op Augustinsson in de wedstrijd tegen Werder Bremen. Zoiets doe je uiteraard niet, maar zeker in deze tijden met het coronavirus worden zo'n zaken nog eens extra in de gaten gehouden. Het is nog niet duidelijk hoe lang de schorsing zal zijn, maar zo lijkt een transfer er niet meer in te zitten in deze transferperiode. Er waren namelijk enkele topclubs, zoals Liverpool, geïnteresseerd in de diensten van de jonge verdediger, maar het is nog maar de vraag of de topclubs hem nu nog willen aantrekken. Galatasaray terbiyesi ile yetişmiş bir oyuncu olan Ozan Kabak'ın, pandemi döneminde rakibine tükürmesi. pic.twitter.com/McmmfrNgC2 — Siyah Çoraplılar (@SiyahCorapIilar) September 26, 2020