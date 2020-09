Club Brugge denkt aan speler van Chelsea om defensie te versterken

De groepsfases van de Champions League komen eraan en Club Brugge wil achteraan nog meer gewapend zijn gezien de blessure van Matej Mitrovic. Daarvoor denkt het aan Jake Clarke-Salter, een speler van Chelsea.

De 23-jarige Clarke-Salter ligt onder contract bij de Londenaren, maar werd de voorbije seizoenen steevast uitgeleend. Vorig seizoen speelde hij voor Birmingham in de Championship. In de Engelse tweede klasse zijn er echter nog clubs die interesse in hem hebben en ook het Turkse Trabzonspor wil hem wel, weet Het Nieuwsblad.

Dus is het afwachten of hij interesse heeft in de Jupiler Pro League. Club kan hem natuurlijk wel de wortel van de Champions League voorhangen en is financieel slagkrachtig genoeg om te concurreren met die clubs. Het zou wel om een uitleenbeurt gaan.