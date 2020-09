Nog onduidelijkheid over Hazard bij Duivels: "Of hij komt hangt af van de volgende dagen bij Real"

Eden Hazard zit - voorlopig - in de selectie van de Rode Duivels. Of hij ook effectief afreist hangt af van wat Zinedine Zidane de komende dagen met hem van plan is.

Er zijn strikte afspraken gemaakt met de Koninklijke. Real Madrid speelt vanavond tegen Valladolid en zondag tegen Levante. Als hij in één van die wedstrijden betrokken wordt, mag hij afreizen naar België. "Als hij niet speelt in die matchen, blijft hij in Madrid verder werken aan zijn revalidatie", aldus Martinez. "Wij gokken niet met spelers." "De laatste twee weken waren de berichten over hem heel positief. Hij moet nu nog de volgende stap zetten en spelen", aldus Martinez, die Hazard vorige keer twee keer op de bank hield. "Eden moet zich honderd procent voelen, wat vorige keer niet het geval was. Deze keer zit hij dichtbij die honderd procent."