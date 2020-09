Manchester United wil er nog een spits bij en heeft twee aanvallers in het vizier

Manchester United heeft nog niet veel plezier beleef aan deze transferperiode, maar in de laatste week lijken ze wel alles op alles te willen zetten om nog enkele spelers binnen te halen. Zo willen ze nog een linksback, een flankaanvaller en een spits.

De topploegen in Engeland hebben gericht aangekocht, maar Manchester United heeft met Donny van de Beek voorlopig slechts één versterking binnengehaald. Daar zou de komende dagen wel eens verandering in kunnen komen.

Alex Telles en Jadon Sancho zijn de prioriteiten, maar de Engelse topclub zou in deze laatste transferweek nog een spits willen halen. Volgens Di Marzio zou Manchester United zelfs gesprekken gestart zijn met Edinson Cavani. Hij is een vrije speler. Ze zouden ook geïnteresseerd zijn in de diensten van Luka Jovic. Ze zouden hem willen huren van Real Madrid.