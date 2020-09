OFFICIEEL: Club Brugge legt twee titularissen van Club Nxt tot 2023 vast

De jeugd van Club Brugge krijgt volop kansen nu de club met het beloftenelftal in 1B aantreedt. Twee youngsters hebben na vier speeldagen al een nieuw contract beet.

Cisse Sandra en Arne Engels hebben op woensdag hun contract bij Club Brugge tot 2023 verlengd. Het tweetal kwam nog niet in actie voor de hoofdmacht in een officieel duel. Ze kunnen wel ervaring opdoen bij Club Nxt.

En van die gelegenheid maken ze naarstig gebruik. Sandra is een aanvallend ingestelde speler die twee keer in de basis startte en twee keer inviel. In het 2-2 gelijkspel tegen Lommel scoorde hij de 2-1.

In diezelfde match gaf Engels de assist voor de 1-1. Hij miste nog geen enkele minuut in de Proximus League.