'Straf bod uit de Premier League leidt mogelijk tot verbeterd contract voor Hans Vanaken'

Hans Vanaken is aan zijn zesde seizoen bezig bij Club Brugge. Hij had een groot aandeel in de recente successen van blauw-zwart en daarom zien ze hem niet graag vertrekken.

Enkele dagen geleden kon u op onze website al lezen dat West Ham United gecharmeerd was door Hans Vanaken. Het Laatste Nieuws meldt nu dat de Londense club een bod van 15 miljoen euro heeft uitgebracht op de tweevoudige Gouden Schoen. David Moyes is overtuigd van zijn kwaliteiten. Een hoog bod, maar voor Club Brugge niet hoog genoeg volgens de krant. Vanaken heeft voor de club een grotere waarde dan het geboden bedrag. Om hem in 'Het Venetië van het Noorden' te houden denkt club volgens HLN aan een nieuw contract voor de spelmaker. Zo kan Vanaken, die nog een contract tot 2024 heeft, straks mogelijk bijtekenen tot 2025.