Helft van wedstrijden in Eerste Nationale uitgesteld, Stijn Stijnen trekt aan de alarmbel: "Geef ons het protocol van de Pro League"

Speeldag 2 staat voor de deur in Eerste Nationale, maar eigenlijk kunnen we het beter speeldag 1,5 noemen. De helft van de matchen van dit weekend wordt uitgesteld door coronaredenen. "Op deze manier gaan we de competitie nooit kunnen afwerken", zegt Stijn Stijnen.

Stijnen is coach bij Patro Eisden Maasmechelen, een van de clubs waar de voltallige spelerskern, inclusief coaches, in quarantaine moet. Het protocol van Voetbal Vlaanderen schrijft voor dat clubs vanaf vijf positieve spelers om uitstel kunnen vragen.

“Zo veel positieve gevallen hebben we zelfs niet, maar het protocol van Voetbal Vlaanderen en de eisen van de Covid-coördinator in Maasmechelen zijn niet op elkaar afgestemd. Nu moet iedereen een week in quarantaine. Vorige week was het één match die werd uitgesteld, nu zijn het er vier, maar zoals het nu is zal er elke week wel iets aan de hand zijn. Het wordt een echte chaos. ”, legt Stijnen uit aan Voetbalkrant.com.

Meer tests, hogere kosten

De oplossing ligt voor de hand volgens de gewezen doelman. “Geef onze hetzelfde protocol als dat van de Pro League, het protocol dat van toepassing is op 1A en 1B. Wie daar positief test wordt geïsoleerd van de groep en de spelers met een negatief resultaat kunnen gewoon verdergaan. Officieel zijn we geen profcompetitie, maar we leunen er wel dicht tegen aan en we spelen om naar die profcompetitie te gaan.”

Als het profprotocol ook geldt voor Eerste Nationale zal dat meer tests en dus ook hogere kosten met zich meebrengen. “Die kost is voor sommige clubs ondraagbaar. We zitten volgende week samen met onze liga en dan ligt dit thema op tafel. Misschien moet de Liga of de KBVB ons financieel te hulp schieten”, besloot Stijnen.

De wedstrijden die al met 100% zekerheid zijn uitgesteld:

Dender - Dessel

Visé - Patro Eisden Maasmechelen

Mandel United - Roeselare (reden: coronagevallen bij Mandel, niet omwille van het faillissement van Roeselare)