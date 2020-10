OFFICIEEL: Waasland-Beveren heeft stunttransfer te pakken en haalt "bonkige spits" bij Fenerbahçe

Waasland-Beveren realiseerde al flink wat inkomende transfers, maar voor een extra spits was er nog plaats. Die hebben ze nu ook te pakken en het is er niet zomaar een.

Waasland-Beveren huurt Michael Frey tot aan het einde van dit seizoen van de Turkse topclub Fenerbahçe. De 26-jarige Zwitser is een centrumspits die de ploeg de nodige power een flink wat scorend vermogen kan bijbrengen.

Verleden tegen Anderlecht

De Zwitserse spits heeft ervaring in de Champions League en de Europa League. In die laatste competitie scoorde hij twee seizoenen twee goals tegen Anderlecht.

"De bonkige spits wordt voor één seizoen gehuurd van de Turkse topclub Fenerbahçe SK. We zijn ervan overtuigd dat we met Frey een aanvaller in huis halen dat voor de nodige power, rust en doeltreffendheid in de zestien zal zorgen en de club naar een hogere plaats in de rangschikking zal brengen", klinkt het op de webstek van W-B.