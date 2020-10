Voormalig Belgisch jeugdinterational kan straks definitief voor Marokko kiezen, Amallah krijgt ook een brief

Vahid Halilhodzic heeft zijn 26-koppige selectie donderdagmiddag vrijgegeven. Daarin is plaats voor twee spelers uit de Jupiler Pro League: Samy Mmaee (STVV) en Selim Amallah (Standard).

We zien ook enkele oude bekenden terug van de Belgische competitie. Nabil Dirar en Sofyan Amrabat, beiden ex-Club Brugge. Munir El Haddadi is ook opgeroepen. Hij speelde in het verleden al voor Spanje maar mag door de nieuwe regels van de FIFA ook voor Marokko uitkomen.

