Albert Sambi Lokonga kijkt uit naar het treffen met Club Brugge: "Op gebied van kwaliteit moeten wij niet onderdoen voor Club"

Zondag staat de topper tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma. Voor Anderlecht misschien wel al een must win na een moeizame competitiestart.

Albert Sambi Lokonga barst alleszins van het vertrouwen. De jonge middenvelder wist tegen Eupen zijn eerste doelpunt voor Anderlecht te maken en kan niet wachten om het op te nemen tegen Club Brugge.

"Is het al zondag? De goesting om eraan te beginnen is groot. Als kind droom je van dit soort wedstrijden en ik heb altijd al weinig last gehad van stress. De rust die ik zelf ervaar probeer ik ook over te dragen aan mijn medespelers", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Anderlecht kan maar beter winnen om aansluiting te houden met de top. "Bij Anderlecht draait sowieso alles om winnen, maar als we verliezen is dat ook geen drama, het gaat tenslotte maar om 'drie' punten. We kunnen evengoed nadien vijf keer de drie punten pakken en dan zijn we nog goed aan ons seizoen begonnen. Maar zoals ik zei, alles draait rond winnen en al zeker tegen Club."

Eerste doelpunt

Zijn doelpunt tegen Eupen zorgt alvast voor het nodige zelfvertrouwen. "Het doelpunt tegen Eupen deed meer dan deugd, ik heb de beelden al zes keer herbekeken. Dat zegt genoeg zeker", vertelt Lokanga. "Het is ook een boost voor mijn vertrouwen richting Club. Al heb ik nooit getwijfeld aan mezelf, ook niet toen ik naast de ploeg viel. Ik blijf altijd dezelfde Albert hé, met dezelfde kwaliteiten, alleen moet ik ze ook benutten."

Straks komt het ervaren middenveld van Club Brugge tegenover de jonkies van Anderlecht te staan. "Zij hebben inderdaad meer ervaring, ze weten bijvoorbeeld goed hoe ze de scheidsrechter in hun voordeel moeten aanpakken", aldus Lokonga aan Het Laatste Nieuws. "Maar op gebied van kwaliteit moeten we niet onderdoen voor Club. Ook corona mag geen excuus zijn. Al hoop ik wel dat Adrien Trebel kan spelen, we vinden elkaar gemakkelijk op het veld. Ik kijk uit naar zondag, de week duurt eigenlijk al veel te lang."