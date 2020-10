CIJFER VAN DE WEEK: 6 punten in de 'anti-Mazzutime' voor Anderlecht, welke clubs hebben al het meest geprofiteerd?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week nemen we de situatie van RSC Anderlecht graag eens onder de loep. De voorbije week was er de nodige reuring over hoe ze bij paars-wit in het slot alweer punten lieten liggen.

En zonder die verloren punten zouden ze volgens intimi ondertussen ook al op kop hebben gestaan. "Ik had dat verwacht, maar ze hebben me ontgoocheld", klonk het bij Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Dom puntenverlies

Of ook Michel Verschueren twitterde over de zaak: "Dom puntenverlies in de laatste minuten steevast. Inderdaard."

Goed gezien en die domme tegen goals kwamen telkens in de laatste minuten van de drie betrokken wedstrijden. Dom. — verschueren michel (@verschuerenmic1) September 29, 2020

Anderlecht hag zonder dom punten verlies met Charleroi aan de leiding kunnen staan🤙 — verschueren michel (@verschuerenmic1) September 28, 2020

En het moet gezegd: geen ploeg verloor meer punten in de slotminuten in deze competitiestart. Je zou het een beetje de anti-Mazzutime kunnen noemen.

Welke ploegen hebben daar wél al van geprofiteerd de afgelopen speeldagen? We hebben het even opgelijst alvast.