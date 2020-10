Club Brugge reageert op de interesse van verschillende clubs in Simon Mignolet

Simon Mignolet heeft indruk gemaakt sinds hij weer in België voetbalt. Bij Club Brugge is hij de onbetwistbare nummer één en absolute sterkhouder.

Zijn prestaties hebben de aandacht van andere teams getrokken en de afgelopen dagen was er zelfs sprake van concrete interesse. Even werd er gevreesd voor een vertrek van één van de smaakmakers van deze competitie.

Maar volgens Het Laatste Nieuws heeft Club Brugge laten weten dat het niet openstaat voor onderhandelingen over hun doelman. De interesse van Aston Villa en Rennes kan dus weer de koelkast in.

Simon Mignolet is te belangrijk voor Club Brugge dit seizoen. En aangezien dat Club Brugge de laatste jaren toch lang op zoek is geweest naar een betrouwbaar sluitstuk, is die keuze volldig gerechtvaardigd.