POLL: Wat kan AA Gent tegen Servische recordkampioen, Duitse subtopper en nobele Tsjechische onbekende?

Het draait vooralsnog vierkant bij AA Gent. Na de ontnuchtering tegen Dynamo Kiev maakt de ploeg van Wim De Decker zich op voor de Europa League. Mag/kan/moet dit AA Gent een plaatsje in de volgende ronde ambiëren? Laat het ons weten!

Rode Ster Belgrado

Palmares: 31x landskampioen, 24x bekerwinnnaar, 1x EC1

Coach: Dejan Stankovic

Sleutelspelers: Aleksandar Kaitar. Deze Servische international was dit seizoen in acht matchen al goed voor vijf doelpunten en vier assists.

Vorig seizoen in Europa? Rode Ster eindigde vorig seizoen als vierde en laatste in een poule met Tottenham, Bayern München en Olympiakos. Enkel tegen de Grieken werd gewonnen in de Servische heksenketel.

Belgische link: Spits Richmond Boakye (27) stond de voorbije seizoenen enkele keren dicht bij een overgang naar Anderlecht. Die kwam er echter nooit.

Hoffenheim

Palmares: -

Coach: Sebastian Hoeness

Sleutelspelers: Met Andrij Kramaric beschikt Hoffenheim over een spits in bloedvorm. De Kroatische international (48 caps, 13 goals) scoorde tot dusver vijf keer in twee wedstrijden in de Bundesliga.

Vorig seizoen in Europa? -

Belgische link: Met Ishak Belfodil zien we een oude bekende terug bij Hoffenheim. De bonkige Algerijn speelde nog bij Standard, waar hij in 2018 voor 5,5 miljoen werd weggeplukt door Hoffenheim.

Slovan Liberec

Palmares: 3x Tsjechisch kampioen, 2x bekerwinnaar

Coach: Pavel Hoftysch

Sleutelspelers: Jan Matousek (22). Deze talentvolle aanvallende middenvelder, die gehuurd wordt van Slavia Praag, is de man van de ideeën bij Slovan Liberec.

Vorig seizoen in Europa? -

Belgische link: Met Olivier Vliegen staat er een landgenoot onder contract bij Slovan Liberec. De 21-jarige doelman, die onder meer actief was bij Racing Genk en Anderlecht, wordt dit seizoen uitgeleend aan Sellier&Bellott Vlasim, dat uitkomt in de Tsjechische tweede afdeling.