Selim Amallah na kwalificatie Europa League: "We wisten dat we het tij nog konden keren"

Met een goede Selim Amallah wist Standard zich te plaatsen voor de Europa League.

Selim Amallah had met twee penaltydoelpunten een groot aandeel in de zege van Standard. De Luikenaars plaatsten zich zo voor de groepsfase van de Europa League. "Deze kwalificatie is een belangrijke boost voor het team. We wisten dat dit geen gemakkelijke partij zou zijn en onze eerste heflt was dan ook niet goed", vertelt de middenvelder na afloop van de wedstrijd.

"Er zat te veel afval in ons spel. Het helpt ook niet dat de tegenstander dan bij hun eerste echte kans meteen scoort. Tijdens de rust hebben we de koppen bij elkaar gestoken en zijn we er vol voor gegaan. We wisten dat we het tij nog konden keren", aldus Amallah.

Amallah zorgde zelf mee voor de overwinning, door twee keer te scoren vanop de penaltystip. "Ik had geen stress en neem graag penalty's. Ik moet toegeven dat ik al langer op zoek ben naar twee doelpunten in één wedstrijd", lacht hij.

Zo heeft Standard alvast één van de doelen van vooraf dit seizoen behaald, de Europa League. Het volgende doel: de play-offs halen.