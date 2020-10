Trefzekere Alexis Saelemakers en AC Milan plaatsen zich voor Europa League na knotsgekke penaltythriller

Zo speelde Alexis Saelemaekers met AC Milaan tegen het Portugese Rio Ave. Geen gemakkelijke opgave voor AC Milaan en dat is ook gebleken.

Kersvers Rode Duivel Alexis Saelemaekers mocht weer in de basis beginnen en het jeugdproduct van Anderlecht bedankte voor het vertrouwen met een doelpunt. Saelemaekers nam een afvallende bal goed aan en verschalkte de doelman aan de eerste paal.

Het zou het begin worden van een knotsgekke voetbalavond. Rio Ave kwam nog op gelijke hoogte en dwong zo verlengingen af. Daarin kwamen de Portugezen meteen op voorsprong en het zou tot in de extra tijd van de verlengingen duren vooraleer Milaan weer langszij kwam, dankzij een penaltygoal van Calhanoglu.

Een opwamertje voor de penaltythriller die volgde. Na 24 penalty's werd de wedstrijd pas beslist.

