Baptiste Aloé (ex-Beerschot) heeft een nieuwe club gevonden

Bij Beerschot namen ze in augustus afscheid van Baptiste Aloé. De verdediger kwam in januari 2020 over van het Franse Valenciennes, maar een succes bij de Belgische club werd het niet. Nu gaat hij als vrije speler aan de slag bij het Portugese Arouca.

De 26-jarige Baptiste Aloé heeft een nieuwe club gevonden. De centrale verdediger gaat volgens Het Laatste Nieuws bij het Portugese Arouca aan de slag. Hij kan daar transfervrij tekenen, aangezien zijn contract bij Beerschot niet werd verlengd in augustus. Aloé had het moeilijk om zijn stempel te drukken bij Beerschot. Hij kwam in januari 2020 over van Valenciennes maar hij kwam slechts vier keer in actie bij de Belgische club. Nu gaat hij dus in de Portugese tweede klasse aan de slag.