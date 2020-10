Bart Verhaeghe komt terug op Engels bod op Vanaken: "Word je een betere voetballer door tegen Burnley te voetballen?"

Hans Vanaken ondertekende vrijdag een contract dat hem tot 2025 aan Club Brugge bindt. Verhaeghe en co legden vorige week een bod op de Gouden Schoen van meer dan vijftien miljoen euro naast zich neer.

Dat het op zijn 28ste dé uitgelezen kans was om de sprong naar de Premier League te wagen, daar zijn voorzitter Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert het hoegenaamd niet mee eens. Dat lieten ze optekenen in HLN.

Mannaert: "Het moet de uitdaging zijn voor elke voetballer om de lat steeds zo hoog mogelijk te leggen. Word je een betere voetballer door tegen Burnley te spelen? Niet noodzakelijk. Je wordt wél een betere voetballer als je jezelf uitdaagt: 'Ik ga proberen om elke wedstrijd dominant te zijn'. Daar moeten sommige Club-spelers nog stappen in zetten."

Verhaeghe: "Aston Villa en West Ham spelen geen Champions League, hoor. Is dat de lat hoger leggen? In de Premier League moet je ook spelen tegen pakweg Southampton en West Bromwich Albion. Denk je dat Neymar zijn uitdaging haalt bij wedstrijden tegen Amiens of Strasbourg?"