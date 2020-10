"Kompany laat Noorse tiener debuteren tegen Club Brugge"

Vincent Kompany trekt met kopzorgen naar Club Brugge. Door blessures en het coronavirus kampt de T1 van Anderlecht met name op het middenveld met personeelsproblemen.

Adrien Trebel ondervindt nog steeds hinder van de knie. De Fransman legde op de vrijdagtraining een test af, maar de kans dat hij zondag in Jan Breydel zal spelen, lijkt niet bijster groot.

Zulj is nog niet voldoende hersteld na zijn coronabesmetting en de prestaties van Kana op het middenveld waren tot dusver niet bevredigend.

De kans is dan ook reëel dat Vincent Kompany zondag Kristian Arnstad zal laten debuteren. We schreven vorige week al dat hij dichtbij de basis staat. De 17-jarige Noor werd vorig seizoen voor de neus van vele andere clubs door Frank Arnesen ingelijfd. Hij kwam over van Stabaek.

Maandag had de Noor nog een groot aandeel in de 3-2 zege van de beloften tegen Standard. Bekijk hier zijn knappe goal.