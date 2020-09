De volgende 17-jarige die Kompany een kans wil geven: het talent was er al, de body nu ook

De voorbije twee weken haalde Vincent Kompany - deels door omstandigheden - Kristian Malt Arnstad bij de selectie van de eerste ploeg. De net 17-jarige middenvelder zal waarschijnlijk niet al te lang meer hoeven wachten voor hij zijn debuut maakt.

Arnstad wordt door de jeugdcoaches van de beloftenploeg beschreven als een fenomeen. De transfer die paars-wit te danken heeft aan Frank Arnesen heeft een meer dan bovengemiddelde techniek en kan een middenveld dirigeren. Hij is ook de kapitein van de Noorse U17 en heeft dus ook leiderscapaciteiten.

Body gekweekt

Arnstad flirtte vorig seizoen al een paar keer met de eerste ploeg, maar kreeg toen de opmerking dat hij nog niet sterk genoeg op zijn benen stond. Nog wat spek met eieren nodig, klonk het. Het viel niet in dovemansoren bij het toptalent en hij ging aan de slag in de fitnessruimte.

Zijn ontwikkeling op de vlak is opmerkelijk. In een jaar tijd transformeerde hij van een magere spriet in een gespierde tiener. Vincent Kompany is trouwens een grote fan van hem, want hij ziet toekomst in de polyvalente middenvelder. Hij heeft vista en een goeie traptechniek. Het bewijs daarvan leverde hij maandagavond nog bij de beloften door met een fantastische vrije trap te scoren (zie onder artikel).

Geleidelijk aan

Zondag tegen Eupen warmde hij ook op met de eerste ploeg, want hij moest meedoen aan de passing oefening die traditioneel aan de match vooraf gaat. Combineren op de korte ruimte met twee 'vrije mannen' aan elke kant van het terrein. Daar worden enkel de goeie passers geposteerd. Aan de andere kant stond Sambi Lokonga.

Arnstad staat dichtbij zijn eerste minuten. Als de wedstrijdomstandigheden het toelaten wil Kompany hem eens laten proeven van het professionele voetbal. Vader Roar, die zijn zoon op de voet volgt, is echter nog voorzichtig: "Laat hem maar tien-vijftien matchen op de bank zitten. Het moet geleidelijk aan gebeuren."