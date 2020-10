OFFICIEEL: Charleroi zet play-off 1 ambities kracht bij met komst van gewezen Anderlecht-spits

Twee jaar na zijn vertrek bij Anderlecht komt Lukasz Teodorczyk opnieuw in België op doelpunten jagen. Hij gaat bij Charleroi aan de slag.

Sporting Charleroi legt momenteel beslag op de leidersplaats in de Jupiler Pro League en het is niet van plan om ver weg te zakken in het klassement. Met de komst van Lukasz Teodorczyk zetten ze die ambitie veel kracht bij.

De Poolse sluipschutter scoorde maar liefst 37 keer in de Belgische competitie en kon daarna nooit zijn stempel drukken in de Serie A. Udinese verhuurt hem dit seizoen aan de Carolo's.