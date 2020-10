OFFICIEEL: Beerschot vindt tijdelijk onderdak voor twee jonge, maar momenteel overbodige spelers

Jorn Vancamp (21) en Brian De Keersmaecker (20) worden tot het einde van het seizoen uitgeleend aan FC Eindhoven. Bij de Nederlandse tweedeklasser kunnen ze weer wedstrijdritme opdoen.

Aanvaller Jorn Vancamp werd de voorbije twee seizoenen afgeremd door blessures en moet spelen om ritme op te doen. “Ik voel me sterk maar om weer op niveau te geraken moet ik wedstrijden met inzet spelen. FC Eindhoven is de ideale oplossing. Het is een mooie subtopper in de Nederlandse tweede klasse en dichtbij Antwerpen. Ik wil inderdaad sterker terugkomen", zegt hij op de clubwebsite.

Net als Vancamp wordt ook Kiels jeugdproduct Brian De Keersmaecker uitgeleend aan de Nederlanders. “In mijn eerste profjaar bij Beerschot heb ik veel geleerd, nu moet ik wedstrijden spelen en ervaring opdoen. Hopelijk lukt dat bij FC Eindhoven. Ook voor mij is dit de juiste stap op dit moment.”