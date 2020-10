SC Lokeren-Temse stelt nieuwe trainer voor

SC Lokeren-Temse heeft een opvolger gevonden voor Yves Van der Straeten. Het heeft Karel Fraeye opgepikt.

Fraeye was een vrije trainer nadat SV Roeselare het faillissement bekendmaakte. Sindsdien was hij op zoek naar een nieuwe club.

Die heeft hij nu gevonden in Lokeren-Temse. Die neemt het over van Yves Van der Straeten. "Het bestuur wenst Yves en zijn team nadrukkelijk te bedanken voor hun inzet en wenst hen oprecht alle succes toe in hun verdere sportieve loopbaan."

✍️ #OFFICIEEL| Karel Fraeye is de nieuwe trainer van SC Lokeren - Temse. Hij volgt Yves Van Der Straeten op en komt over van KSV Roeselare.



🔗 MEER INFO | https://t.co/FgP7mpMzUI pic.twitter.com/qIhY1h7Aaq — SC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) October 5, 2020

Fraeye reageerde ook zelf al kort. "Iedereen die me kent, weet dat ik voor dominant en aanvallend voetbal sta. Het veld van Daknam leent zich daar trouwens ook uitstekend toe. Ik ga nu onmiddellijk aan de slag want de wedstrijden volgen elkaar nu heel snel op. Ik hoop gauw mijn accenten te kunnen overbrengen op de groep."