Update - officieel: Kwieke winger zet zijn handtekening bij OHL en niet bij topclubs als Liverpool, Dortmund en Man City

OH Leuven is het seizoen goed begonnen met 14 op 24, maar het wil zich voor het sluiten van de transfermarkt wel nog versterken. Daartoe lijkt één speler alvast binnen. Die is al in het land ondertussen.

UPDATE 5 oktober: volgens onze bronnen is Al-Tamari ondertussen in Leuven, waar de laatste hand aan zijn contract zal worden gezet. UPDATE 5 oktober 21u02: OHL heeft de transfer officieel bekendgemaakt. Hij zette zijn kribbel tot medio 2023. TRANSFERNIEUWS!🔥



Welkom, Mousa Tamari!👋



Lees hier meer over de Jordaanse aanwinst 👉 https://t.co/VSjFnS8qWM#transfer #samensterker pic.twitter.com/z67GKVhwVG — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) October 5, 2020 Er is ondertussen al een volledige maand sprake van, maar het ziet er naar uit dat het toch nog gelukt is om een extra winger binnen te halen. Jordaans international Musa Al-Tamari staat namelijk erg dichtbij een overstap naar Leuven en zou al in België zijn om de laatste zaken te regelen. Hij is momenteel van APOEL Nicosia en de Jordaanse international leek de voorbije weken op weg naar Olympiakos, maar die deal is afgesprongen. Ook Liverpool, Dortmund, Atalanta en Manchester City hadden hem op de radar, maar het lijkt nu alsnog Leuven te worden.